• أحرص على الابتعاد عن كل ما يدخلني في صراع مع صحة أنهكتها ظروف الحياة وانفعالات تزيد الجرح إيلاماً.



• كنت متفائلاً مثل أي سعودي يحب منتخب وطنه، بل ذهب بي تفاؤلي إلى رسم حالة فرح التتويج واخترت لها شكلاً فيه من ذكريات ما زالت في الذاكرة، أما العبارات فهي لعبتي.



• انتهى الحلم وضاقت عليه دوائر التعب وارتكبت بحق نفسي خطأ لن يتكرر.



• خسرنا من الأردن وطبيعي أن نخسر طالما هذا حالنا، لكن قصتي مع الخسارة أكثر تعباً من الخسارة نفسها.



• الإفراط في التفاؤل هو مشكلتي، والإيغال في التعاطي مع الأحلام على أنها واقع كارثة، ومع رينارد الكوارث لا تأتي فرادى أيها العشاق.



• تعبي الذي أزعجتكم به هو تعب كل مشجع سعودي، وإن كانت التفاصيل تختلف لكن العنوان واحد.



• تناوب رفقاء التعب في الركض خلف طرح أسئلة لا إجابات لها الواضح منها كيف ولماذا وهل، والثابت فيها علامات الاستفهام، وهنا المشكلة.



• خسرنا كأساً كنا نبحث عنه أكثر من بحثه عنا لأننا لا نملك ثمنه على أرض الميدان يا زملاء التعب.



• قلت بعد المباراة تحت تأثير تداعيات الخسارة ارحل يا رينارد غير مأسوف عليك، مع أنه يمثّل جزءاً من كوارث.



• أكثر من نصف المنتخب غير جديرين بتمثيل المنتخب فنياً وهذه قدرات يجب أن نقف ونتوقف أمامها.



• أسماء لا تملك أكثر مما قدمت وما زلوا متمسكين بها، والنصف الطيب والمقبول من العناصر أنهكته الإحباطات من جراء إخفاقات متكررة.



• ولا يمكن في ظل هذا الوضع أن نستبشر بفجر جديد، بل نخاف من نتائج أكثر سوءاً، وحالي وحال المتعبين معي لم يعد يحتمل، فما الحل يا شركاء التعب؟