الأخطاء التاريخية التي حدثت عبر الزمن، علينا نحن من يعيش الآن تجاوزها لصناعة المستقبل العلمي والحياتي. هذه الجملة أرددها وكأني صنبور مياه لم يُحسن إغلاق محبسه. فالتاريخ الإسلامي تضج فتراته الزمنية بكوارث حدثت في زمنه، ومرت البشرية من خلالها تناسياً أو جبراً لأن الحياة لا بد من مواصلتها والتقدم للأمام، والمعضلة التي يعيشها الكثيرون، أنهم علقوا في الماضي من خلال التعليم أو من خلال الأهالي الذين ورثوا لأبنائهم تلك الوقائع على أنها إرث ويجب الاقتصاص من بقية الأحفاد، وكل طائفة ناصبت العداء لفئات أخرى، فأصبحت الأمة عبارة عن مجموعات من الطوائف، وكل طائفة لديها ثأر لدى طائفة أخرى. ومع تغير المفاهيم الاجتماعية بقيت خصلة الثأر متصلة لدى الأفراد وخاصة الأفراد المنتمين لأيديولوجيات تنامت مع مرور الزمن. وحين تطالبهم بمراجعة تلك الثارات، وكشف أنها وقائع ردمها الزمن بصوابها وخطئها، ولم يعد لها تأثير في مسار حياة الناس، إلا أن الحفر في كتب التاريخ فقط لبيان أن الخطأ تسببت فيه جماعة كذا، ولو آمنا على أن الخطأ جاء من هنا أو هناك، فلماذا نجرجر ويلات حدثت منذ مئات السنوات. الكارثة أن البعض يلوذ بحجج دينية ما أنزل الله بها من سلطان، وويلك إن قلت بأهمية تنقية الدين من الشوائب التي لصقت به، فسوف تدلف إلى مغارات لاستخراج بذاءة من تحدثه.. يا ناس الحياة هي الآن وغداً وليست حياة الأجداد وما فعلوه. أعتقد أن مهمة تصفية المعتقدات الخاطئة مهمة صعبة، وبحاجة إلى التراص لدفن كوارث الماضي، والاهتمام بالحاضر وتنقيته بدلاً من ترك إرث الماضي والحاضر لأبناء المستقبل.