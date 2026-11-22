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تمضي وزارة العدل في تطوير منظومتها لتيسير التقاضي وتسريع تنفيذ الأحكام



وزير العدل وليد الصمعاني يرسّخ جودة المحاماة والتخصص المهني ركيزتين للعدالة



مبادرات وزارة العدل تعزّز حماية الحقوق وترفع كفاءة الخدمات العدلية



جودة مشورة المحامي وخبرته تسهمان في حماية الحقوق وحسم المنازعات



«ناجز» و«نافذ» والذكاء الاصطناعي تسهم في تسريع إجراءات التنفيذ



العدالة الوقائية تبدأ بضمانات تعاقدية تحفظ الحقوق وتحدّ من النزاعات



الصكوك الموثوقة تعزّز الثقة العقارية وتدعم قرارات المستثمرين وتحمي مصالحهم



دخول مكاتب المحاماة الأجنبية يعزّز المنافسة ويرفع متطلبات التأهيل المهني



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حين ينشأ نزاع بين طرفين، يكون أول ما يحتاج إليه صاحب الحق أن يعرف ما يستطيع إثباته، وما قد يكسبه بالتسوية، وما سيكلّفه الذهاب إلى القضاء، ففي هذه اللحظة تبدأ مسؤولية المحامي، وقد تحدد مشورته مسار النزاع كله. ومن هذه الزاوية قرأت لقاء وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بالقطاع الخاص، إذ وضع جودة عمل المحامي وخبرته في سياق الحديث عن توثيق الحقوق والفصل في المنازعات وتنفيذ الأحكام. فكلما تقدّمت المنظومة العدلية، ارتفع ما يحق للناس أن ينتظروه ممن يعهدون إليه بحماية حقوقهم.



وقد يكون أصعب ما يقوله المحامي لموكله أن في قضيته ثغرة لا تسدّها قوة العبارة. ومن هذا الباب أفهم ما نُقل عن الوزير بشأن قدرة المحامي على تقديم مذكرة تتضمن نحو ستين في المئة من الحكم، إذ قد تكفي عشر صفحات لبيان الواقعة الحاسمة وربط الطلب بدليله ومواجهة أقوى دفوع الخصم، وقد يقرأ القاضي أضعافها ويظل يبحث عمّا يثبت أصل المطالبة. فالمحامي يصارح موكله ويصون سرّه ويعرض حجته، والقاضي يسمع الطرفين ويزن بيّناتهما ويستقل بحكمه وتسبيبه. وقد يحسن المحامي أداء واجبه ثم يصدر الحكم لغير صالح موكله.



وتبدأ العناية في تحرير الدعوى من حسن تقدير جدواها. فحديث الوزير عن قواعد المكتب الفني وتشكيل دوائر من ثلاثة قضاة يعني صاحب الحق حين يسأل محاميه إن كانت التسوية أجدى، لأن اتساق النظر في المسائل المتشابهة يعين على تقدير فرص الدعوى. ومع ما أشار إليه من انخفاض عدد الجلسات والمنازعات التجارية والتبليغ بالمواعيد عبر الرسائل النصية، تظهر قيمة الملف الذي يتيح للقاضي والخصوم مناقشة أصل المطالبة منذ الجلسة الأولى.



وقد يكسب الموكل دعواه ثم يعود إلى محاميه ليسأله متى يستوفي حقه. هنا تظهر دلالة تسريع التنفيذ عبر «ناجز»، والاتجاه إلى الاستغناء عن السند لأمر الورقي لمصلحة نظيره الإلكتروني عبر «نافذ»، ومشروع محكمة التنفيذ الافتراضية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي. فسرعة الإجراء تكشف قيمة ما سبقه من ضبط الالتزام وأجله ودليله، وتزداد أهميتها حين تيسّر لصاحب الحق استيفاءه وتتيح للمنفّذ ضده عرض اعتراضه. ويُحسب للوزارة أن يصاحب هذا التقدم إعلان تخصيص أكثر من عشرين مبنى لتقديم خدمات مجانية للمستفيدين مع بداية العام المقبل.



ولعل المورد الذي يسأل اليوم عن ثمن بضاعته كان أحوج إلى المشورة يوم قرر البيع بالأجل. وهنا تُفهم دلالة حديث الوزير عن السجل الائتماني وأضرار نشر أسماء المتعثرين، فالمورد يحتاج إلى تقدير قدرة المشتري على الوفاء، وقد تتوقف فرصة تعافي المنشأة على استمرار مورديها معها. وفي المسافة بين المصلحتين تظهر قيمة العدالة الوقائية، حين يقترح المحامي شروط دفع وضمانات تحفظ الحق وتتيح استمرار التعامل.



ولهذا السؤال المبكر قيمته حين يستشير مستثمر محاميه بشأن أرض يحمل صكها. فما طرحه الوزير بشأن الصكوك الموثوقة وعدم حاجتها إلى إعادة الدراسة من الأمانات يذكّر المحامي بأن عليه أن يبيّن ما يثبته الصك ويتحقق من القيود التي قد تؤثر في استعمال الأرض. وفي القضايا الجزائية تزداد حساسية التحقق، لأن حرية إنسان قد تتوقف على معرفة النص الذي يحكم الواقعة وتاريخ سريانه، وهو ما يكتسب أهمية خاصة مع نظام العقوبات المرتقب والأنظمة التي يُنتظر أن يحل محلها.



وحين تكون للمشورة هذه التبعات، تتضح قيمة تصنيف تخصصات المحامين وإعداد قائمة بالمهنة. فصاحب المنشأة المتعثرة يحتاج أن يعرف من سبق له العمل في إعادة التنظيم المالي وما الدور الذي أدّاه. وإذا قام التصنيف على خبرة موثقة ومعايير معلنة، أعان الموكل على الاختيار وشجّع المحامي على الاستثمار في تخصصه.



ويُحسب لوزارة العدل أنها تمضي في تطوير المحاماة بما يليق بمكانتها في منظومة العدالة، امتداداً لما أنجزته في تيسير التقاضي وتسريع التنفيذ. وحين يتناول الوزير جودة المذكرة وتخصص المحامي في سياق تطوير المحاكم، فإنه يضع في صميم هذا التطوير ما ننجزه نحن المحامين قبل أن يصل الملف إلى القاضي.



وسيظهر أثر ذلك يوم يقارن العميل بين عرض مكتب سعودي وعرض شركة محاماة دولية. فدخول المكاتب الأجنبية عبر شركات مهنية سيزيد المنافسة على الاستشارات والصفقات، مع بقاء الترافع أمام المحاكم، في إطار هذا التنظيم، للمحامي السعودي الممارس. والأقدر على البقاء هو من يجمع بين رسوخ المعرفة بالنظام السعودي وإتقان الممارسات الدولية، ويوظف خبرته في الوقاية من النزاع. فالشهادة بداية التأهيل، وأهلية المحامي تظهر يوم يؤتمن على قرار له تبعات.



وهذا ما يستحق أن نحمله إلى لقاء المكاشفة المرتقب. فقد عرض الوزير ما يتغيّر في المنظومة العدلية، وبقي أن نسأل أنفسنا عما غيّرناه في ممارستنا. وأول ما يستحق أن ننظر إليه في هذه المرآة هو حال الموكل الذي خرج من عندنا وهو يعرف كيف يصون حقه ومتى يكون الاتفاق أجدى من الخصومة. قد تمضي سنوات ولا يعود إلينا بقضية، وربما كان في هذا الغياب أصدق دليل على أننا أدّينا عملنا كما ينبغي.