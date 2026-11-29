أعادت مرافعة النيابة العامة في قضية المحامية المتهمة بقتل والدتها تسليط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها مصر أخيراً، بعدما كشفت تفاصيل جديدة عن الواقعة التي انتهت بقتل الأم وتقطيع جثمانها إلى ثلاثة أجزاء ومحاولة إخفاء بعضها داخل الثلاجة.

وتزامن نشر المرافعة مع اقتراب موعد النطق بالحكم في القضية، عقب قرار المحكمة إحالة أوراق المتهمة إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إعدامها.

وتعود أحداث القضية إلى شقة سكنية بمنطقة المنتزه في محافظة الإسكندرية، حيث عُثر على جثمان سيدة في حالة تعفن بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات من السكان بشأن انبعاث رائحة كريهة وغير معتادة من المسكن.

وبانتقال قوات الشرطة إلى الموقع، كشفت المعاينة وجود الجثمان مقسماً إلى ثلاثة أجزاء داخل الشقة، لتبدأ التحقيقات التي قادت إلى الاشتباه في ابنة المجني عليها، وهي محامية.

ووفقاً لما ورد في التحقيقات ومرافعة النيابة، فإن الخلافات بين الأم وابنتها لم تكن طارئة، بل امتدت لسنوات وتفاقمت بفعل مشكلات أسرية وشخصية، كان من بينها حديث الأم المتكرر عن إخفاقات ابنتها الزوجية، ما أدى إلى تصاعد التوتر بينهما.

وأوضحت النيابة أن المتهمة أقدمت على خنق والدتها حتى فارقت الحياة، ثم واصلت الاعتداء عليها بعد وفاتها، قبل أن تقطع الجثمان إلى ثلاثة أجزاء في محاولة للتخلص من آثار الجريمة. وأضافت أن المتهمة وضعت الرأس والجزء العلوي من الجثمان داخل الثلاجة لإخفائهما، بينما تعذر عليها إخفاء الجزء السفلي الذي بقي داخل الشقة، ما ساهم لاحقاً في انبعاث الروائح التي قادت إلى كشف الواقعة.

وكشفت التحريات الأمنية وجود خلافات سابقة بين الطرفين، ما دعم الاشتباه في الابنة، قبل أن تتمكن الأجهزة المختصة من تحديد مكانها وضبطها. وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بارتكاب الجريمة، لتباشر النيابة العامة استكمال الإجراءات القانونية قبل إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

وفي أحدث تطورات القضية، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمة، التي يُشار إليها بالأحرف الأولى (س. أ)، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، مع تحديد جلسة خلال ديسمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي.

وكانت النيابة العامة قد أعادت القضية إلى واجهة الاهتمام بعد نشر مرافعتها الرسمية عبر صفحتها على (فيسبوك)، موضحة أن إعدادها جاء تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي بهدف رفع كفاءة أعضاء النيابة وتنمية مهاراتهم في عرض الوقائع والأدلة أمام المحاكم.