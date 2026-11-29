كشفت دراسة علمية حديثة أن البشر قد يتشاركون منازلهم مع آلاف الكائنات الصغيرة دون أن يدركوا ذلك، بعدما رصد باحثون أكثر من 2100 نوع من الحشرات والعناكب والكائنات اللافقارية داخل المنازل والمباني في الولايات المتحدة وكندا.

وجاءت النتائج ضمن مشروع بحثي حمل اسم «لا تعش وحيدًا في المنزل»، اعتمد على تحليل ما يقرب من 24 ألف صورة جُمعت على مدار نحو ثلاثة عقود من منازل ومكاتب ومدارس ومطارات ومرافق متنوعة، بمشاركة آلاف المتطوعين.

وتمكن فريق البحث من تحديد نحو 2100 نوع مختلف، إلا أن الباحثين يرجحون أن العدد الحقيقي أكبر بكثير، في ظل تعذر تصنيف نسبة كبيرة من المشاهدات، إضافة إلى ظهور عدد كبير من الأنواع مرة واحدة فقط خلال الدراسة.

وتصدرت الدعسوقة الآسيوية قائمة الكائنات الأكثر رصدًا داخل المباني، تلتها بقّة الرخام البنية وحريش المنازل وخنفساء السجاد، إلى جانب عدد كبير من أنواع العناكب التي تبين أنها أكثر تنوعًا مما كان يُعتقد سابقًا.

وأوضح الباحثون أن كثيرًا من هذه الكائنات لا تمثل تهديدًا للإنسان، بل تؤدي أدوارًا بيئية مهمة داخل المنازل، إذ تتغذى بعض الأنواع المفترسة على حشرات أخرى وتسهم في الحد من انتشارها بشكل طبيعي.

وأشار الفريق إلى أن البيئة المنزلية تمثل نظامًا بيئيًا متكاملًا تعيش فيه كائنات تكيفت على مدى سنوات طويلة مع الحياة داخل المباني، محذرين من أن نقل بعض الأنواع غير المؤذية إلى الخارج قد يعرّضها للخطر بدلًا من حمايتها.

وتسلط الدراسة الضوء على عالم خفي يحيط بالبشر داخل منازلهم، ويؤكد أن البيوت ليست موطنًا للإنسان وحده، بل تضم تنوعًا حيويًا واسعًا ما زال جزء كبير منه غير معروف للعلم حتى اليوم.