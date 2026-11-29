لم يعد اختراق هاتف آيفون يتطلب تحميل ملف مشبوه أو الضغط على رابط غريب كما في السابق، إذ كشف مؤسس تطبيق «تلغرام» ورئيسه التنفيذي بافيل دوروف أن مجرد فتح موقع إلكتروني واحد قد يكون كافياً للسيطرة على هاتفك وكشف جميع بياناتك، محذراً من موجة اختراقات واسعة تضرب الأجهزة التي لم تواكب تحديثات نظام iOS الأخيرة.

التحذير الذي أطلقه دوروف في منشور عاجل عبر منصة «إكس»، ترافق مع رسائل تنبيه بدأت «تلغرام» بإرسالها مباشرة إلى مستخدميها أصحاب الإصدارات القديمة، مؤكدة أن أجهزتهم مكشوفة أمام ثغرات أمنية تهدد حساباتهم وخصوصيتهم، ورغم صمت «أبل» وعدم تسمية دوروف للثغرات، فإن كواليس هذه الهجمات سرعان ما انكشفت من بوابة العملات الرقمية.

بعد ساعات قليلة، فجّر الشريك المؤسس لشركة «بينانس» تشانغبينغ تشاو مفاجأة موازية بإعلان تفعيل نوافذ تحذيرية داخل منظومة تطبيقات ومواقع «بينانس» (مثل Trust Wallet وCoinMarketCap وBinance Wallet) لتنبيه أصحاب إصدارات iOS من 18.4 إلى 18.7، وذلك في أعقاب رصد أدوات هجومية أبرزها «DarkSword» تستغل ست ثغرات أمنية لنهب بيانات المحافظ الرقمية بمجرد زيارة موقع ضار، وهي ثغرات كانت «قوقل لاستخبارات التهديدات» قد كشفتها في مارس 2026 وأكدت سدّها بالكامل بدءاً من تحديث iOS 26.3.

ولحماية هاتفك وإغلاق هذه الثغرة فوراً، لا تعوّل على تحديث تطبيق «تلغرام» أو تطبيقاتك من متجر App Store لأن ذلك لا يُصلح نظام التشغيل، بل توجه مباشرة إلى «الإعدادات» (Settings) ثم «عام» (General) واختر «تحديث البرامج» (Software Update) لتثبيت الإصدار المخصص لجهازك من تحديثات أبل الصادرة في 9 نوفمبر 2026، حيث يحتاج مالكو هواتف iPhone XS وXS Max وXR إلى تثبيت تحديث iOS 18.7.12، فيما يتوجب على أصحاب هواتف آيفون 11 والإصدارات الأحدث الترقية الفورية إلى iOS 26.7.3 أو iOS 27.2.1.