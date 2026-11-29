قد تبدو كأي سماعة لاسلكية مألوفة، لكنها لا تبثّ الموسيقى ولا تستقبل المكالمات، بل صُممت لمهمة مختلفة تمامًا تتمثل في مراقبة توازن المستخدم أثناء أداء التمارين العلاجية المنزلية وتقييم مدى تنفيذها بالشكل الصحيح.

ويعمل باحثون في جامعة كامبريدج البريطانية على تطوير جهاز جديد يُرتدى على الأذن ضمن نظام يحمل اسم eVRT، يهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون الدوخة واضطرابات التوازن من خلال متابعة تمارينهم العلاجية خارج العيادات والمراكز الطبية.

ويعتمد الابتكار على مستشعر يُثبت على الأذن لقياس مؤشرات التوازن أثناء أداء التمارين، ويرتبط بتطبيق ذكي على الهاتف المحمول يحلل الحركات ويقدم تغذية راجعة فورية حول دقة الأداء، كما يتيح للأطباء والمعالجين متابعة تقدم المريض وتعديل خطته العلاجية وفق النتائج المسجلة.

ويرى مطورو المشروع أن أحد أبرز تحديات علاج اضطرابات التوازن يتمثل في التزام المرضى بالتمارين المنزلية اليومية دون إشراف مباشر، وهو ما قد يؤدي إلى تنفيذها بطريقة غير صحيحة أو التوقف عنها نهائيًا. ومن هنا جاءت فكرة الجهاز الذي يراقب الأداء ويقدم مؤشرات مستمرة حول مدى الالتزام بالخطة العلاجية.

ويكتسب المشروع أهمية إضافية في ظل الانتشار الواسع لمشكلات الدوخة والتوازن، التي تؤثر في نسبة ملحوظة من البالغين، بينما يواجه كثير من المرضى فترات انتظار طويلة للحصول على الرعاية المتخصصة.

وحصل المشروع أخيرًا على تمويلات جديدة لدعم تطوير النسخة القابلة للتصنيع والحصول على الاعتمادات الطبية اللازمة، إلى جانب تنفيذ تجارب منزلية على المرضى والعمل على تصميم النسخة النهائية بالتعاون مع المختصين والمستخدمين.

ورغم أن الجهاز لا يزال في مرحلة التطوير ولم يُطرح تجاريًا بعد، فإن القائمين عليه يطمحون إلى تسويقه مستقبلًا في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة، ليصبح أداة منزلية ذكية تساعد المرضى على تحسين توازنهم ومتابعة علاجهم بسهولة أكبر، تمامًا كما غيّرت الساعات الذكية طريقة متابعة المؤشرات الصحية اليومية.