قد لا يكون سطح القمر وحده هو ما يحمل أسرار استكشافه، إذ كشفت دراسة علمية حديثة عن مؤشرات ترجح وجود أربعة أنفاق بركانية ضخمة تحت سطحه، يصل عرض بعضها إلى نحو كيلومترين، في اكتشاف محتمل قد يغير نظرة العلماء إلى طبيعة القمر ومستقبل الوجود البشري عليه.

وتوصل الباحثان خوان لوساركوس وأندرو دومبارد، من جامعة إلينوي في شيكاغو، إلى هذه النتائج بعد تحليل بيانات دقيقة لمجال الجاذبية القمرية أصدرتها وكالة «ناسا» في مايو 2025، ورصد اختلافات في الجاذبية قد تشير إلى وجود تجاويف واسعة أسفل السطح.

وحددت الدراسة، المنشورة في دورية «إيكاروس» العلمية، أربعة مواقع يُحتمل وجود هذه الأنفاق فيها، بالقرب من وادي شروتيري ومنطقة ريما ميران، إضافة إلى موقعين قرب فوهة وولاستون. وتشير التقديرات إلى أن عرضها قد يقل عن كيلومترين، فيما تغطيها طبقة صخرية يصل سمكها إلى نحو 100 متر.

ويرجح الباحثون أن تكون هذه الأنفاق بقايا قنوات بركانية تشكلت قبل ملايين السنين، عندما تدفقت الحمم المنصهرة تحت سطح القمر، وأسهمت في إذابة الصخور وتوسيع الممرات الداخلية. كما يُعتقد أن انخفاض الجاذبية القمرية ساعد على تشكل تجاويف بأحجام قد تتجاوز نظيراتها على الأرض.

ولا تقتصر أهمية هذه الأنفاق على كشف التاريخ البركاني للقمر، بل تمتد إلى مستقبل الرحلات المأهولة، إذ قد توفر، في حال تأكد وجودها، ملاجئ طبيعية تحمي رواد الفضاء من الإشعاعات الكونية والتغيرات الحادة في درجات الحرارة على السطح.

كما يمكن أن تحتفظ هذه التجاويف بسجلات جيولوجية تساعد العلماء على فهم المراحل التي مر بها القمر وتطوره الحراري والبركاني.

ورغم أهمية النتائج، أكد الباحثون أنها لا تمثل دليلا قاطعا على وجود الأنفاق، إذ قد تنتج بعض الاختلافات في كثافة الصخور مؤشرات جاذبية مشابهة.

ويعول العلماء على عمليات المسح بالرادار وتقنيات التصوير الجيولوجي الأكثر تطورا للتحقق من هذه المؤشرات، ومعرفة ما إذا كانت الأنفاق الأربعة أجزاء من شبكة أوسع من الممرات البركانية المدفونة تحت سطح القمر.