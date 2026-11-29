أثار دوي انفجار قوي سُمع في مناطق عدة بمدينة إدنبرة الاسكتلندية حالة من الذعر، بعدما تعرضت طائرة تابعة لشركة «إيزي جيت» لعطل فني بعد دقائق من إقلاعها، ما اضطر طاقمها إلى إعلان حالة الطوارئ والعودة إلى المطار.

وبحسب صحيفة «مترو» البريطانية، وقعت الحادثة مساء الخميس، بعدما أقلعت الرحلة رقم EZY18NP من مطار إدنبرة، قرابة الساعة 8:45 مساء، متجهة إلى مطار لندن غاتويك، على متن طائرة من طراز «إيرباص A321».

ولم تمضِ سوى خمس دقائق على الإقلاع حتى تعرضت الطائرة لخلل فني أثناء صعودها، تزامن مع سماع دوي انفجار قوي في المناطق الواقعة أسفل مسارها، ما أثار مخاوف السكان ودفع بعضهم إلى توثيق اللحظة عبر كاميرات المراقبة المنزلية.

وعقب إعلان حالة الطوارئ، بدأت الطائرة التحليق في مسارات دائرية فوق إدنبرة، قبل أن تغير اتجاهها وتعود إلى المطار، حيث تمكنت من الهبوط بسلام.

وفيما يُرجح أن يكون الصوت ناجما عن عطل في أحد المحركات، أشار حساب «FlightDrama» المتخصص في تتبع حركة الطيران إلى أن الاتصالات المتبادلة بين الطائرة والمحطة الأرضية تضمنت إشارات إلى تعرضها لحالة «توقف عن الرفع» (Stall)، أعقبها توقف المحرك الأيسر عن العمل.