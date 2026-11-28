تستعرض أميرة ويلز كيت ميدلتون تجربتها مع السرطان ورحلة تعافيها، في فيلم وثائقي جديد بعنوان «Heal»، يتناول التحديات الجسدية والنفسية التي واجهتها خلال رحلة العلاج، ويُعرض على هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» غداً (الأحد) (29 نوفمبر).

ويتتبع الفيلم، الذي تبلغ مدته 30 دقيقة، مشاركة كيت في تحدي تسلق أعلى ثلاث قمم جبلية في اسكتلندا وإنجلترا وويلز خلال 24 ساعة، في رحلة تهدف إلى دعم مؤسسة «رويال مارسدن» الخيرية المتخصصة في رعاية مرضى السرطان، حيث تلقت الأميرة علاجها.

وتروي كيت في الفيلم تفاصيل تجربتها مع المرض، منذ تشخيص إصابتها بالسرطان عام 2024، مروراً بالعلاج الكيميائي، وصولاً إلى إعلان دخولها مرحلة التعافي في يناير 2025، دون الكشف عن نوع السرطان الذي أصيبت به.

وتظهر الأميرة خلال رحلتها الجبلية وهي تتحدث عن مخاوفها وتجربتها في المستشفى، كما يوثق الفيلم لحظات مؤثرة تجمعها بأخيها جيمس ميدلتون، الذي يرافقها في جزء من التحدي، ويعرض رسائل صوتية من أطفالها الثلاثة، جورج وشارلوت ولويس، تمنحها القوة لمواصلة الرحلة.

وتأمل كيت أن يسهم الفيلم في مساعدة المصابين بالسرطان على تجاوز مراحل التشخيص والعلاج والتعافي، وتسليط الضوء على أهمية الدعم النفسي والاجتماعي إلى جانب الرعاية الطبية، فيما تُخصص عائدات توزيع الفيلم لدعم مؤسسة «رويال مارسدن» الخيرية.

ومن المقرر عرض الفيلم على «بي بي سي» في بريطانيا غداً (الأحد)، عبر منصة «بي بي سي آي بلاير» عند الساعة 12 ظهراً، وعلى قناة «بي بي سي وان» عند الساعة 6:40 مساءً بتوقيت غرينتش.