في تحرك يستهدف مواجهة أساليب الترويج الحديثة لمنتجات التدخين الإلكتروني، تقدمت وزارة الصحة والسكان في مصر بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن ممارسات منصة «Puffpaw» الإلكترونية، التي تتهمها بالترويج لأجهزة التدخين الإلكتروني عبر آليات رقمية مبتكرة تتضمن الألعاب والمكافآت المالية والعملات الافتراضية، بما يثير مخاوف بشأن تأثيرها على الصحة العامة، خصوصاً بين الشباب والمراهقين.

وتأتي الشكوى في ظل تصاعد المخاوف من استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية لتسويق منتجات التدخين، وتحويل استهلاكها إلى نشاط يرتبط بالحوافز الرقمية والمكاسب المالية، بما قد يشجع المستخدمين على زيادة معدلات الاستخدام والاستمرار فيه.

وزير الصحة يتقدم بشكوى ضد المنصة

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى رسمية مقدمة من وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن قيام منصة «Puffpaw»، عبر موقعها الإلكتروني، بالترويج لمنتجات وأجهزة التدخين الإلكتروني باستخدام أساليب وصفها البلاغ بغير القانونية.

وأوضحت الشكوى أن المنصة تروج لجيل جديد من أجهزة التدخين الإلكتروني الذكية، التي ترتبط بتطبيقات الهواتف المحمولة، وتستخدم آليات الألعاب الرقمية والمكافآت المالية والعملات الافتراضية المعروفة باسم «Vape Tokens»، لتحفيز المستخدمين على زيادة استهلاك منتجات التدخين ومواصلة استخدامها.

مكافآت مالية وألعاب رقمية لتحفيز التدخين

وحذرت وزارة الصحة من خطورة هذا الأسلوب المستحدث في الترويج، موضحة أنه يتجاوز حدود الإعلان التجاري التقليدي، من خلال توظيف التكنولوجيا والآليات التحفيزية الرقمية لاستقطاب مستخدمين جدد وتشجيعهم على الاستمرار في التدخين.

وأشارت الشكوى إلى أن ربط استخدام أجهزة التدخين الإلكتروني بالمكافآت المالية والعملات الافتراضية قد يسهم في تطبيع سلوك التدخين وتحويله إلى نشاط تحفيزي قائم على تحقيق المكاسب، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن تداعياته الصحية والاجتماعية.

وأكدت أن الفئات الأكثر عرضة للتأثر بهذه الممارسات تشمل الشباب والمراهقين، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة أمام جهود الدولة المصرية الرامية إلى مكافحة التدخين والحد من مخاطره وحماية الصحة العامة.

وزارة الصحة تستند إلى قانوني مكافحة التدخين وتنظيم الإعلام

وفيما يتعلق بالجانب القانوني، أوضح وزير الصحة والسكان أن الممارسات محل الشكوى تخالف الأطر التشريعية المنظمة للإعلان والترويج لمنتجات التبغ والتدخين.

واستندت الشكوى إلى أحكام قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته، إلى جانب قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، باعتبارهما الإطار التشريعي المنظم لمواجهة الممارسات الإعلانية والترويجية المخالفة.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يدرس اتخاذ الإجراءات القانونية

من جانبه، بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دراسة الشكوى والمستندات الواردة من وزارة الصحة والسكان، في ضوء اختصاصاته القانونية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.

ويأتي تحرك المجلس تأكيداً لدوره في حماية المجتمع من الممارسات الإعلامية والترويجية المخالفة، وصون الصحة العامة ومصالح المواطنين، في ظل ظهور أساليب تسويقية جديدة تعتمد على التطبيقات الذكية والحوافز الرقمية للترويج لمنتجات التدخين الإلكتروني.

ومن المنتظر أن تحدد نتائج دراسة الشكوى والمستندات المقدمة من وزارة الصحة طبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها تجاه المنصة، وفقاً للقوانين والاختصاصات المنظمة لعمل المجلس.