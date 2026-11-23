«لم يفعل بي أحد شيئاً سيئاً».. بهذه الكلمات استقبلت طالبة جامعية أمريكية فرق الإسعاف عقب سقوطها من نافذة شقتها في الطابق الثامن، في حادثة صادمة تركت أصدقاءها غير مصدقين نجاتها من ارتفاع شاهق.

وأظهرت تسجيلات حديثة التقطتها كاميرات مثبتة على أجساد رجال الشرطة تفاصيل الدقائق الأولى بعد سقوط كريستين سارجنت (21 عاماً)، الطالبة بجامعة جورجيا، من شقتها في مدينة أثينز بولاية جورجيا الأمريكية خلال سبتمبر الماضي.

وبحسب اللقطات، وصلت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث لتجد سارجنت ملقاة بالقرب من مسبح مجمع سكني، لكنها كانت واعية وقادرة على الحديث رغم الإصابات التي تعرضت لها. وخلال الإسعافات الأولية أكدت للمسعفين أنها لم تتعرض لأي اعتداء، فيما حاول أفراد الطاقم الطبي طمأنتها ونقلها سريعاً إلى المستشفى.

وأظهرت المشاهد كذلك حالة الذهول التي سيطرت على أصدقائها، إذ قال أحدهم للشرطة إنه اعتقد أن السقوط من ذلك الارتفاع لا يترك أي فرصة للنجاة، وإنه توقع العثور عليها جثة هامدة.

ووفق إفادات أصدقائها، كانت سارجنت تحتفل مع مجموعة من الزملاء بعطلة نهاية الأسبوع المرتبطة بإحدى مباريات كرة القدم الجامعية، حين كانت ترقص بالقرب من نافذة مفتوحة داخل الشقة، قبل أن تفقد توازنها وتسقط إلى الخلف عبر فتحة النافذة.

وأشارت المعلومات المتداولة حول الواقعة إلى أن الطالبة هوت من ارتفاع يقدر بنحو 20 متراً نحو منطقة المسبح في المبنى، فيما رجح مسعفون أن ارتطامها بمقعد معدني مزود بوسادة قبل وصولها إلى الأرض ساهم في تخفيف قوة الاصطدام.

ورغم نجاتها، تعرضت الشابة لإصابات بالغة، من بينها كسر مفتوح في عظمة الفخذ وإصابات أخرى استدعت نقلها على وجه السرعة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي وقت لاحق، أكد والدها ريتشارد سارجنت أن ابنته كانت واعية وتتحدث عقب الحادث، مشيراً إلى أن تعافيها جاء أفضل مما توقعه المقربون والأطباء، رغم الكسور والإصابات المتعددة التي لحقت بها.

وأعادت مقاطع الشرطة نشر تفاصيل الواقعة إلى الواجهة مجددًا، مسلطة الضوء على لحظات الرعب التي عاشها أصدقاؤها، وعلى نجاة استثنائية من سقوط كان كثيرون يرون أن فرص النجاة منه تكاد تكون معدومة.