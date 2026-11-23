رغم ما تمنحه من شعور سريع بالتحسّن وتراجع أعراض البرد والإنفلونزا، تتزايد التحذيرات الطبية من اللجوء إلى ما يُعرف شعبياً بـ(حقنة هتلر)؛ بسبب ما قد تحمله من مضاعفات صحية ومخاطر ناتجة عن استخدامها دون إشراف طبي أو تشخيص دقيق.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور حسام عبدالغفار أن هذه الحقنة ليست علاجاً معتمداً لنزلات البرد والإنفلونزا، بل عبارة عن خليط دوائي تختلف مكوناته من حالة إلى أخرى، ويُستعمل في بعض الأحيان بهدف تخفيف الأعراض بصورة سريعة.

وبيّن أن التركيبة الشائعة تضم مضاداً حيوياً ومسكناً وخافضاً للحرارة، وقد يُضاف إليها الكورتيزون في بعض الحالات، مؤكداً أن المضادات الحيوية لا تحقق فائدة في مواجهة الفايروسات المسببة للإنفلونزا ونزلات البرد، لأنها صُممت أساساً لعلاج العدوى البكتيرية.

وأشار إلى أن الاستخدام العشوائي لهذه الخلطة قد يقود إلى مضاعفات صحية متعددة؛ من بينها ارتفاع مستويات السكر في الدم وضغط الدم، وتراجع كفاءة الجهاز المناعي، إضافةً إلى مشكلات قد تطال الكلى والجهاز الهضمي، فضلاً عن احتمالية حدوث تفاعلات تحسسية حادة قد تشكل خطرًا على حياة المريض.

وتكمن إحدى أبرز السلبيات في الإفراط باستخدام المضادات الحيوية دون حاجة طبية، إذ يسهم ذلك في زيادة مقاومة البكتيريا للعلاجات، ما يجعل مكافحة العدوى البكتيرية مستقبلًا أكثر صعوبة.

ويُرجع مختصون شعور بعض المرضى بالتحسّن السريع بعد تلقي الحقنة إلى تأثير المسكنات وخافضات الحرارة التي تخفف الألم وتُحسن الإحساس العام مؤقتًا، دون أن تقضي فعلياً على الفايروس المسبب للمرض.

وفي هذا السياق، تنصح الجهات الصحية بالاعتماد على الراحة وشرب السوائل واستخدام الأدوية المخصصة لتخفيف الأعراض وفق الإرشادات الطبية، مع تجنّب المضادات الحيوية دون وصفة مختصة، ومراجعة الطبيب عند تفاقم الحالة أو ظهور أعراض تستدعي التدخل العاجل، مثل ضيق التنفس أو آلام الصدر.