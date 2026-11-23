أثارت وفاة طالب داخل مدرسة بمحافظة المنوفية المصرية حالة من الجدل، بعد اتهامات وجهتها أسرته لإدارة المدرسة بالإهمال والتأخر في إسعافه، فيما دخلت النيابة العامة على خط القضية بقرارات جديدة لكشف ملابسات الوفاة.

وتعود الواقعة إلى الطالب محمود لؤي، بالصف الخامس الابتدائي في مدرسة الشهيد محمد الدسوقي، الذي تعرض لوعكة مفاجئة خلال اليوم الدراسي قبل أن يفارق الحياة عقب نقله إلى المستشفى.

وقالت والدة الطفل إن نجلها ربما تعرض للسقوط نتيجة تدافع بين التلاميذ داخل فصل شهد تكدساً بعد ضم فصلين معاً، متهمة المدرسة بعدم التعامل السريع مع حالته ونقله إلى المنزل فاقداً للوعي بدلاً من المستشفى. وأضافت أنها تقدمت ببلاغ رسمي طالبت فيه بالتحقيق في الواقعة وكشف ما حدث داخل المدرسة قبل وفاة نجلها.

وفي تطور جديد، قررت جهات التحقيق أخذ عينة من جثمان الطفل وعرضها على الطب الشرعي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، والتحقق مما إذا كانت هناك إصابة أو شبهة جنائية مرتبطة بالواقعة.

ولا تزال نتائج الفحص الطبي الشرعي قيد الانتظار، بينما أعلنت مديرية التربية والتعليم تشكيل لجنة مختصة لمراجعة ملابسات الحادث وإعداد تقرير يُرفع إلى النيابة العامة.

وبين رواية الأسرة التي تتحدث عن تدافع وإهمال، والنتائج المنتظرة من الطب الشرعي ولجنة التحقيق، تبقى الحقيقة النهائية معلقة إلى حين انتهاء الجهات المختصة من كشف أسباب وفاة التلميذ.