لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 35 آخرون في حريق اندلع بمحطة لتوليد الكهرباء جنوب العراق، اليوم (السبت)، فيما وجه رئيس الحكومة علي الزيدي بإجراء تحقيق عاجل لكشف الملابسات.

فرق الإطفاء في موقع الحريق بمحطة كهرباء شمال البصرة



وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي اندلع في محطة كهرباء الهارثة بشمال البصرة بعدما استجاب رجال الإطفاء للحادث، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية «واع».



وأفاد مسؤولون أمنيون بأن الحريق امتد إلى المنازل المجاورة وأجبر محطة توليد الكهرباء على وقف عملياتها. وأضافوا أن محطة الهارثة تبلغ طاقتها الإنتاجية المركبة 800 ميغاوات لكنها كانت تعمل بطاقة تبلغ نحو 400 ميغاوات قبل اندلاع الحريق.



ووجه رئيس الوزراء علي الزيدي، بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات انفجار محطة كهرباء الهارثة، وتحديد أسبابه والمسؤوليات المترتبة عليه. وأوعز إلى وزارة الصحة ومحافظة البصرة باستنفار الإمكانات الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين ومتابعة حالاتهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء، مؤكداً تعويض أسر الضحايا والمصابين وضمان حقوقهم، وشمول الأسر المتضررة بمبادرة «وطن» للمليون قطعة أرض سكنية، وفق بيان حكومي.



يذكر أن البنية التحتية للكهرباء في العراق عانت على مدى عقود من نقص الاستثمار والصيانة غير الكافية وعدم القدرة على تلبية ذروة الطلب، لا سيما خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة. وتسببت الحرائق والأعطال الفنية في المحطات الفرعية ومنشآت الطاقة في السابق في تعطيل إمدادات الكهرباء وانقطاعات واسعة النطاق.