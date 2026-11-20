تشهد سماء المملكة ومعظم الدول العربية غداً السبت فرصة مميزة لرصد كوكب عطارد بالعين المجردة، تزامناً مع وصوله إلى الاستطالة العظمى الغربية؛ وهي المرحلة التي يبلغ فيها أقصى ابتعاد ظاهري عن الشمس خلال ظهوره الصباحي الحالي.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن عطارد سيصل إلى بعد زاوي ظاهري يبلغ نحو 19.6 درجة عن الشمس، ما يجعله في أفضل ظروف الرصد الصباحية خلال هذه الفترة.

وبيّن أن عطارد يُعد أقرب الكواكب إلى الشمس، لذلك يصعب مشاهدته في معظم الأوقات بسبب غرقه في وهجها، إلا أن وقوعه غرب الشمس أثناء الاستطالة الحالية يتيح فرصة لرصده قبل شروق الشمس مباشرة.

وأشار إلى أن الراصدين يمكنهم البحث عن الكوكب قبل الشروق بنحو 45 إلى 60 دقيقة، حيث سيظهر كنقطة ضوئية لامعة منخفضة فوق الأفق بين الشرق والجنوب الشرقي.

وأكد أن صفاء الأجواء وخلو الأفق من العوائق البصرية يسهمان في تحسين فرص مشاهدة عطارد بوضوح، داعياً المهتمين بالظواهر الفلكية إلى استغلال هذه الفرصة لرصد الكوكب الذي نادراً ما يُشاهد بسهولة بالعين المجردة.