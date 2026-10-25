عثر علماء آثار على ناي مصنوع من العظم يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد، في مدينة طروادة الأثرية شمال غرب تركيا، في اكتشاف يُعد الأول من نوعه منذ بدء أعمال التنقيب في الموقع قبل أكثر من 160 عاماً، ويوفر دليلاً مادياً على الممارسات الموسيقية لدى سكان المدينة القديمة.

وذكرت وكالة الأناضول التركية، نقلاً عن وزارة الثقافة والسياحة، أن الناي اكتُشف ضمن أعمال التنقيب الجارية في إطار مشروع «التراث للمستقبل»، إلى جانب رأس تمثال صغير على هيئة إنسان يعود إلى نحو 4500 عام، عُثر عليه بالقرب من بوابة طروادة الثانية.

وأوضح رئيس بعثة التنقيب في طروادة، البروفيسور روستم أصلان، أن الآلة المكتشفة هي أول آلة موسيقية يُعثر عليها خلال تاريخ التنقيبات في الموقع، مشيراً إلى أنها تقدم دليلاً أثرياً مباشراً على ممارسة الموسيقى في المدينة خلال العصور القديمة.

ويعود رأس التمثال إلى العصر البرونزي المبكر، ويرى الباحثون أن دراسته قد تسهم في توسيع المعرفة بالمعتقدات الرمزية والممارسات الطقسية لدى سكان المنطقة آنذاك. ويعتزم فريق التنقيب مواصلة دراسة القطعتين والعمل على حفظهما.

وتُعد طروادة، المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، من أبرز المواقع الأثرية في تركيا، إذ تضم طبقات أثرية تعكس تعاقب المستوطنات البشرية فيها على مدى آلاف السنين، وتكشف جوانب من تطور الحياة الثقافية والاجتماعية في المنطقة.