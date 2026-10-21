وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، دون ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، أو صدور تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

يُذكر أن زلزالاً بقوة 7.7 درجات ضرب بنما في التاسع من أكتوبر الجاري، وصدرت على إثره تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي.