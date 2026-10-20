أسدلت محكمة أمريكية الستار على واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارةً للجدل في ولاية فلوريدا، بإصدار حكم بالإعدام بحق شرطي سابق أدين بقتل رجل داخل ورشة للدراجات النارية، في جريمة قالت السلطات إن دافعها كان الغيرة بسبب علاقة عاطفية.

وقضت المحكمة بإعدام المتهم البالغ من العمر 67 عامًا، بعد إدانته بقتل رجل يبلغ 57 عامًا، في قضية تعود إلى فبراير 2021، عندما وقع الهجوم داخل ورشة بمدينة فورت بيرس.

وكشفت التحقيقات أن المتهم راقب الضحية قبل تنفيذ الجريمة، فيما لعبت تسجيلات كاميرات المراقبة دورًا حاسمًا في تتبع تحركاته وكشف محاولاته لإخفاء الأدلة. كما أشارت التحقيقات إلى أن الخلاف ارتبط بعلاقة الضحية بسيدة كانت على صلة سابقة بالمتهم.

وبعد سنوات من الإجراءات القضائية، دانت هيئة المحلفين المتهم بتهم القتل العمد والحرق العمد، فيما رحب الادعاء بالحكم باعتباره إنصافًا لعائلة الضحية، رغم أن القضية لا تزال قابلة للمراجعة القضائية وفق القوانين المعمول بها في الولاية.



