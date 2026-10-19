وثّقت كاميرا مراقبة لحظات صادمة لجريمة إطلاق نار وقعت في وضح النهار بمدينة دمشق، بعدما تعرّض رجل لإطلاق نار مباشر أمام طفله في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع رجلاً يهمّ بمغادرة المكان برفقة طفله متجهين إلى سيارتهما، قبل أن يترجل شخص مسلّح من مركبة متوقفة بالقرب منهما ويطلق النار عليه من مسافة قريبة، ثم يفرُّ من الموقع على الفور.

وفي مشهد مؤثر، بدا الطفل في حالة ذهول ورعب بعدما شاهد والده يسقط أمامه، بينما وقف عاجزًا عن استيعاب ما جرى وسط لحظات اتسمت بالقسوة والصدمة.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، وقعت الحادثة في منطقة صحنايا بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل الرجل، فيما لا تزال دوافع الجريمة وهوية المنفذ وملابسات الواقعة محل تساؤلات.

وأعاد الفيديو إلى الواجهة النقاش حول الجرائم التي توثقها كاميرات المراقبة، بعدما تحولت ثوانٍ معدودة إلى مشهد مأساوي هزّ مشاعر المتابعين.