تحولت عيادة يفترض أن تكون وجهةً للعلاج النفسي إلى بوابة لاتهامات بالنصب وغسل الأموال، بعدما كشفت التحقيقات عن متهم انتحل صفة طبيب نفسي ومارس نشاطه دون ترخيص رسمي.

وتباشر جهات التحقيق المختصة استجواب المتهم، بعدما أظهرت التحريات تورطه في إدارة عيادة طبية بمنطقة عابدين بالقاهرة دون الحصول على التراخيص اللازمة، واستغلالها في استدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكشفت التحريات أن المتهم لم يكتفِ بانتحال الصفة، بل سعى إلى إخفاء حصيلة الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عبر توظيفها في شراء عقارات وسيارات، في محاولة لإضفاء مظهر قانوني على مصادرها.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل وقائع غسل الأموال بنحو 10 ملايين جنيه، فيما أسفرت التحريات عن رصد محاولات لإظهار تلك المبالغ وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، واتُّخذت بحقه الإجراءات القانونية، فيما تتواصل التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية.