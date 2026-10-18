تحولت محاولة أب أمريكي لإسكات رضيعه البالغ خمسة أشهر إلى مأساة انتهت بوفاة الطفل وفتح قضية جنائية ضده، بعدما كشفت تسجيلات قُدمت أمام المحكمة اعترافًا منسوبًا إليه قال فيه إنه هزّ ابنه بعنف لأنه «أراد فقط أن يصمت».

وتنظر السلطات في ولاية فرجينيا الأمريكية قضية الشاب ناثان ترافيس نونالي (22 عامًا)، الذي يواجه اتهامات تشمل القتل غير العمد وإساءة معاملة طفل والتسبب عمدًا في إصابات جسدية بالغة، وذلك على خلفية وفاة ابنه الرضيع بعد أيام من دخوله المستشفى.

وتعود الواقعة إلى تلقي شرطة مدينة هوبويل بلاغًا بوجود طفل فاقد للاستجابة داخل منزل بالمدينة، لتتوجه فرق الشرطة والإسعاف إلى الموقع وتعثر على الرضيع في حالة حرجة تهدد حياته.

ونُقل الطفل بداية إلى مستشفى محلي قبل تحويله جوًا إلى منشآت طبية متخصصة لتلقي الرعاية اللازمة، حيث أُدخل إلى وحدة العناية المركزة وسط محاولات مكثفة لإنقاذه، إلا أنه توفي بعد خمسة أيام متأثراً بإصاباته.

وخلال جلسة قضائية تمهيدية، عرض الادعاء تسجيلاً لمكالمة هاتفية نُسبت إلى الأب، تحدث خلالها عن ملابسات ما جرى. وبحسب ما ورد في الجلسة، أقر بأنه صرخ في وجه الرضيع قبل أن يحمله ويهزه، موضحًا أنه كان يحاول إيقاف بكائه المستمر.

وأشارت التحقيقات إلى أن الإصابات التي عانى منها الطفل تتوافق مع ما يُعرف بمتلازمة الطفل المهزوز، وهي حالة خطرة قد تنتج عن تعريض الرضيع لهزّ عنيف، بما قد يؤدي إلى إصابات دماغية شديدة أو الوفاة.

وفي موازاة الإجراءات القضائية، عبّرت والدة الطفل عن صدمتها من فقدان ابنها، مؤكدة أن رحيله ترك أثرًا بالغًا في الأسرة. كما أوضحت تقارير إعلامية أن الوالدين كانا منفصلين وقت وقوع الحادث، فيما تتواصل التحقيقات تمهيدًاً لاستكمال المحاكمة والفصل في الاتهامات الموجهة إلى الأب.