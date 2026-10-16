شجار على متن طائرة بريطانية يؤجل هبوطها في إسبانيا

تحول خلاف على متن رحلة جوية متجهة إلى جزيرة إيبيزا إلى مشاجرة واسعة بين عددٍ من الركاب، ما أربك إجراءات الهبوط واستدعى تدخل الشرطة فور وصول الطائرة.

وبدأت الواقعة على متن رحلة تابعة لشركة (رايان إير) كانت في طريقها من لندن إلى مطار إيبيزا الإسباني، عندما نهض أحد الركاب من مقعده متجهًا إلى دورة المياه رغم تشغيل إشارة ربط أحزمة الأمان مع اقتراب الطائرة من الهبوط.

ووفقًا لشهادات متداولة حول الحادثة، أثار تصرف الراكب اعتراض عددٍ من المسافرين الذين طالبوه بالعودة إلى مقعده، قبل أن تتطور المشادة الكلامية إلى حالة من التوتر والصراخ بين الأطراف.

ومع تصاعد الموقف، دخل الراكب في مشاحنات مع أكثر من شخص على متن الرحلة، ما دفع بعض الركاب إلى التدخل للسيطرة عليه ومنعه من مواصلة إثارة الفوضى داخل المقصورة.

وأثرت الأحداث على استعدادات الطاقم للهبوط، إذ اضطر الطيارون إلى تأجيل إجراءات النزول مؤقتًا ومواصلة التحليق لبعض الوقت إلى حين استعادة الهدوء وضمان سلامة الركاب وأفراد الطاقم.

وعقب وصول الطائرة إلى مطار إيبيزا، كانت الشرطة الإسبانية بانتظارها، حيث جرى توقيف الراكب المشتبه في تسببه بالفوضى واقتياده خارج الطائرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأكدت شركة الطيران أن طاقم الرحلة طلب تدخل الأجهزة الأمنية بسبب السلوك غير المنضبط لأحد الركاب، مشددة على اتباع سياسة صارمة تجاه أي تصرفات قد تهدد سلامة الرحلات أو تسبب إزعاجًا للمسافرين وأفراد الطاقم.