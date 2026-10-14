كشف الطبيب خافير كوينتيرو عن مجموعة من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الدماغ، مشيراً إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع يسهم في تحسين وظائفه، ودعم الذاكرة والتركيز، والحفاظ على سلامة الجهاز العصبي.

وأوضح أن الدماغ يحتاج إلى إمداد منتظم بفيتامين B9، الذي يتوافر في الخضراوات الورقية الخضراء والعدس والهليون والأفوكادو، إلى جانب فيتامين B6 الموجود في الديك الرومي والحمص والموز والفستق، الذي يؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على وظائف الدماغ.

وأشار إلى أهمية مراقبة مستويات فيتامين D، والحرص على تناول الأسماك الدهنية، مثل الماكريل والسلمون، فيما يمكن الحصول على فيتامين B12 من منتجات الألبان والمحار ولحم البقر.

ولفت كوينتيرو إلى أن البيض يُعد من الأطعمة المفيدة للدماغ، لاحتوائه على العناصر الغذائية والفيتامينات المذكورة، مؤكداً أهمية التنوع الغذائي بدلاً من التركيز على نوع واحد من الطعام.

وتتوافق هذه التوصيات مع التوجهات التي تؤكد دور التغذية في الحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من التغيرات المرتبطة بالتقدم في السن، إذ يشير الخبراء إلى أهمية الحصول بانتظام على مجموعة فيتامينات B وفيتامين D لدعم الذاكرة والتركيز ووظائف الجهاز العصبي.

وبيّن أن النظام الغذائي المتوازن، الذي يشمل الخضراوات الورقية والبقوليات والمكسرات والأسماك ومنتجات الألبان والبيض، يمكن أن يوفر احتياجات الجسم من العناصر الغذائية الأساسية دون الحاجة إلى مكملات إضافية.

وشدد على ضرورة اتباع نهج غذائي شامل يعتمد على تنوع الأطعمة، بما يضمن تزويد الدماغ بالفيتامينات والعناصر الدقيقة اللازمة للحفاظ على وظائفه بصورة طبيعية.