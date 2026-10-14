ضرب زلزال بلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم، شمال غرب مدينة "كوكيمبو" في تشيلي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

وتقع تشيلي في منطقة تسمى "حزام النار"، وهي قوس من التصدعات التي تحيط بحوض المحيط الهادي، ومعرضة لزلازل متكررة ونشاط بركاني.