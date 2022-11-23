صدرت أخيراً عن المؤسسة العربية للطباعة والنشر بالبحرين طبعة جديدة ملونة من كتاب «تلفزيون أرامكو: دراسة توثيقية لأول محطة تلفزيونية ناطقة بالعربية في الخليج» للزميل الباحث والكاتب الدكتور عبدالله المدني.

ويسرد المدني من خلال 11 فصلا و212 صفحة من القطع الكبير وعشرات الصور النادرة قصة تلفزيون أرامكو من الظهران من الألف إلى الياء منذ انطلاق بثها لأول مرة في السادس عشر من سبتمبر 1957 وحتى توقف البث باللغة العربية عام 1970، متناولا الدور الرائد الذي لعبته هذه القناة التلفزيونة الأثيرة في حياة أجيال من سكان شرق المملكة العربية السعودية والدول المجاورة، تثقيفا وتنويرا وتوعية وترفيها من خلال برامجها المحلية والعربية والأجنبية العديدة، ومتطرقا إلى الكثير من الحكايات والطرائف والمشكلات التي ارتبطت بظهور الجهاز في المنطقة، ومخصصا عدة فصول للحديث المفصل عن الإعلاميين الذين قادوا القناة أو قاموا بإعداد وتقديم برامجها المتنوعة أو عملوا على دبلجة أفلامها الأجنبية.

ومن عناوين الكتاب الرئيسية: «اختراع الجهاز السحري»، «تاريخ البث التلفزيوني في العالم»، «دور شركة أرامكو التنموي والتوعوي»، «تلفزيون أرامكو ـ تاريخ وريادة»، «ذكريات وطرائف وآثار اجتماعية»، «أهم برامج تلفزيون أرامكو»، «بصراوي - أول مذيع تلفزيوني خليجي»، «بابا حطاب ـ أسر قلوب الأطفال»، الجودر ـ مذيع التلفزيون الأشهر، المزيني ـ أول خليجي يدير قناة تلفزيونية.

أما العناوين الفرعية فقد اشتملت على: «بداية فكرة إطلاق المحطة»، «شعار المحطة وقصة الهندي الأحمر»، «أسماء خالدة في تاريخ المحطة»، «ساعات البث والإرسال»، «مقص الرقيب»، «رسائل المشاهدين»، أسبقية التعرف على التلفزيون، التلفزيون دليل وجاهة، انقلاب في الحياة الاجتماعية، من نجد إلى الظهران من أجل التلفزيون، إطلع فوق فر الأريل، الزحف لا شعوريا نحو الشاشة، وغيرها.

واختتم المدني كتابه بعرض لأسماء أهم الأفلام المصرية التي تم عرضها على شاشة القناة على مدى 13 عاما من البث مع أفيشاتها النادرة، علاوة على صور وتفاصيل أهم ما تم بثه من مسلسلات أمريكية كوميدية واجتماعية وحربية وكرتونية.