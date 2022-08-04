أعلنت الشرطة الأمريكية عن حريق هائل شب في مساحات زراعية كبيرة في مدينة سبرينغفيل تسبب به رجل كان يحاول قتل عنكبوت، بعد ظهر يوم الاثنين الماضي، ولا يزال مشتعلا حتى اليوم (الأربعاء).

وقالت إدارة إطفاء سبرنجفيل في الولايات المتحدة الأمريكية إن الحريق لا يزال مستمرا ويصعب السيطرة عليه.

وقال مسؤولون إن الحريق كارثة امتد حتى الآن لحوالى 40 فدانًا ويتزايد، وتطلب مساعدة العديد من الإدارات القريبة من فرق مكافحة الحرائق البرية والجوبة، وتم القبض على الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد.

وقال رقيب شرطة مقاطعة يوتا: «عندما ردت (أطقم) الإطفاء، وصلوا إلى المنطقة التي بدا أن الحريق قد اندلع فيها، وكان هناك رجل مع كلبه». وأخبرهم (الرجل) أنه كان هناك وأنه هو من بدأها وأنه كان يستخدم ولاعة لحرق عنكبوت. لا نعرف سبب قيامه بذلك. لقد تم القبض عليه ويتم حجزه في السجن الآن بتهمة تتعلق بالحريق... كما تبين أن بحوزته مخدرات أيضًا. بحسب موقع «كي اس ال».

وطالب المسؤولون السكان بتجنب المنطقة «للمساعدة في فتح الطرق أمام سيارات الطوارئ».