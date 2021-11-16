كشفت دراسة حديثة أوردت نتائجها صحيفة تايمز أوف إنديا، أن البيض، الذي يعد جزءًا من نظامنا الغذائي اليومي، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة كبيرة.وقد أثبتت الدراسة أن الإفراط في تناول عنصر الكولين، الموجود في البيض، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 70%. وقالت إن الاستهلاك اليومي الموصى به من الكولين هو نحو 450 ملجم في اليوم للبالغين، وهي الكمية الموجودة في ثلاث بيضات. وتعتبر اللحوم والدواجن والحليب أيضًا مصادر غنية بالكولين.