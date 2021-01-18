كشف الفنان عبدالله السدحان حقيقة الخلاف بينه وبين الفنان ناصر القصبي، مؤكداً أن فراقهما كان في المكان فقط، وقال: «لا أمانع العمل مع القصبي بشرط توافر النص الجيد والإنتاج السخي، وتوافر الوقت المناسب لتنفيذ العمل». وأضاف السدحان خلال لقائه في برنامج «بدون كلافة» المذاع على القناة السعودية مساء (الأحد): «لا خلاف بيننا، فالفن يترفع عن أي خلاف.. وليس لدي اعتراض على العمل معاً لأنه في النهاية فن». يذكر أن السدحان أنهى أخيراً تصوير المسلسل الكوميدي «الديك الأزرق» بين الرياض والقاهرة، للعرض في رمضان القادم. كما يصارع الوقت لإنهاء تصوير مسلسل «شيلوي ناش» مع نخبة من نجوم الدراما الكويتية.