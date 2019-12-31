نشرت الممثلة المصرية آيتن عامر صورة على حسابها في «إنستغرام» للبوستر الدعائي الخاص بعرض مسرحيتها الجديدة «عطل فني» في الفترة بين 8-12 يناير على مسرح بكر الشدي في البوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض. وعلقت آيتن على البوستر قائلة: «جمهورنا السعودي الجميل.. استنونا في موسم الرياض الترفيهي». وتابعت: «يشاركني البطولة أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي، وأوتاكا، وهي من تأليف أمير طعيمة». يذكر أن المسرحية الجديدة هي أحدث أعمال آيتن، فيما كانت آخر أعمالها مسلسل «الأخ الكبير»، وشاركها بطولته محمد رجب، محمد عز، عبير صبري، دينا فؤاد، راندا البحيري، أحمد حلاوة، أشرف زكي، إيهاب فهمي، محمد نجاتي، وعمرو عبدالعزيز.