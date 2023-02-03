يخوض الفريق الهلالي مباراة ربع النهائي في بطولة كأس العالم ضد فريق الوداد المغربي وتعتبر هذه المواجهة السادسة بينهما حيث لعبا 5 مواجهات سابقة، فاز الوداد في أول مباراة عام 1989 في نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري، وفي عام 2005، فاز الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال العرب، وتعادل الفريقين في المغرب في مباراة الإياب بهدف لكل فريق، ولعب الوداد ضد الهلال في عام 2010 في بطولة النخبة الدولية التي أُقيمت في السعودية، حيث فاز الهلال بهدف دون رد، وفي عام 2013 لعب الفريقان، مباراة ودية في الرياض واستطاع الهلال أن يفوز فيها بهدفين دون رد.