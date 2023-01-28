يدخل فريقا الاتحاد والفيحاء مباراة نهائي كأس السوبر السعودي والكل يطمع في تحقيق هذه البطولة ليكون أول فريق يحصد أولى بطولات الموسم. ويمتاز الفريقان بقوة مركز الحراسة، إذ يعدان من أفضل الحراس الأجانب في الدوري، ولهذا أحياناً تكون الكلمة لهما في مثل هذه المباريات.

«عكاظ» سلطت الضوء على الحارسين فلاديمير ستويكوفيتش حارس فريق الفيحاء، ومارسيلو جروهي حارس الفريق الاتحادي خلال المباريات التي لعبها كل حارس هذا الموسم في دوري روشن، كما كان لهما دور بارز في تأهل الفريقين لهذا النهائي، وكان فلاديمير ستويكوفيتش قد لعب 12 مباراة، بمجموع 1024 دقيقة، واستقبل 20 هدفاً وتصدى لـ28 كرة وتم إبعاد الكرة عن مرماه 10 مرات، واستطاع إمساك الكرة 11 مرة.



أما الحارس الاتحادي مارسيلو جروهي فلعب 14 مباراة بمجموع 1260 دقيقة، ودخل مرماه 6 أهداف، وتصدى لـ26 كرة، وتم إبعاد الكرة 5 مرات، وأمسك الكرة 13 مرة، فمن يواصل تألقه ويهدي الكأس لمحبيه وعشاقه؟