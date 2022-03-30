رجحت تقارير صحفية استضافة السعودية نزال العودة على حزام الوزن الثقيل للملاكمة، بين أولكسندر أوسيك وأنتوني جوشوا في أواخر شهر يونيو المقبل، طبقاً لما ذكره مروج نزالات الملاكمة الأوكراني ألكسندر كراسيوك.وقالت «بي بي سي»، إن أوسيك يستعد لمواجهة البريطاني جوشوا بعد فوزه عليه العام الماضي ليتوج بطلاً موحداً للوزن الثقيل.وقال كراسيوك لبي بي سي سبورت: «السعودية هي المكان الذي نجري محادثات معه في الوقت الحالي».«أواخر يونيو هو التاريخ الذي ننظر فيه. لم يتم تأكيد أي شيء على الورق. نحن نعمل على ذلك». في حين يعتقد أن المملكة هي المكان الأبرز، لم يستبعد كراسيوك أن تقام مباراة العودة في مكان آخر.وأضاف: «هناك خيارات أخرى لكننا نتخذها خطوة بخطوة».وقد يعود جوشوا إلى المملكة مجدداً، بعد أن استعاد أحزمة لقبه العالمي بفوزه على المكسيكي آندي رويز جونيور في العاصمة الرياض في ديسمبر 2019، بعد أن خسره المكسيكي في الهزيمة المفاجئة قبل ستة أشهر.وفاز أوسيك بأحزمة WBA وWBO وIBF من جوشوا بإجماع عدد النقاط في ملعب توتنهام هوتسبير بلندن في سبتمبر.وكان نزال العودة مع جوشوا، 32 عاماً، مستهدفاً في البداية في مايو، ولكن تم تأجيله بعد تجنيد أوسيك في الجيش الأوكراني في مارس بعد الغزو الروسي.وغادر الشاب البالغ من العمر 35 عاماً وطنه أوكرانيا، حيث كان يساعد في الدفاع عن بلاده، في 23 مارس.وأكد إعادة المباراة بعد يومين في منشور على إنستغرام، قائلاً: «قررت البدء في التحضير لنزال العودة مع أنتوني جوشوا».