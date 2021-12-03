تحت الأضواء الكاشفة ووسط صيحات الجماهير انطلقت مساء اليوم (الجمعة) أولى حصص التجارب للفورمولا1 على حلبة كورنيش جدة، والتي تسبق الجولة ما قبل الأخيرة من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، والذي يندرج تحت برنامج «جودة الحياة»، والمقرّر انطلاقه بعد غد (الأحد)، إذ أبهر تصميم الحلبة ملايين المشاهدين خلف شاشات التلفزيون وعبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ شهدت نتائجُ التجربة الأولى حصول البريطاني لويس هاميلتون من (فريق مرسيدس) على صدارة الترتيب، تلاهُ الهولندي ماكس فيرستابين من (فريق رد بُل) في المرتبةِ الثانية، وحلّ الفنلندي فالتيري بوتاس ممثل فريق (مرسيدس) ثالثاً، و بيير غاسلي (فريق ألفا تاوري) رابعا، وأنطونيو جيوفينازي (ألفا روميو)، كارلوس ساينز ( فيراري)، تشارلز لوكلير ( فيراري)، دانيال ريكاردو (مكلارين)، فيرناندو ألونسو ( فريق ألبين)، سيباستيان فيتيل (أستون مارتن)، سيرجيو بيريز (ريد بُل)، إستيبان أوكون (ألبين)، لاندو نوريس (مكلارين)، لانس سترول (أستون مارتن)، يوكي تسونودا ( ألفا تاوري)، كيمي رايكونن (ألفا روميو)، جورج راسل (ويليامز)، ميك شوماخر ( هاس)، نيكولاس لاتيفي (ويليامز)، نيكيتا مازيبين (هاس)، وفي منافسات الحصة التجريبية الثانية، حافظَ البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس على المركزِ الأول، بعد تسجيله الزمن الأسرع والبالغ 1:29.018 دقيقة، بفارق 0.061 ثانية عن زميله في فريق مرسيدس فالتيري بوتاس، والذي حلّ في المركز الثاني، بعد أن حلّ ثالثاً في التجربةِ الأولى، فيما حصل الفرنسي بيير غاسلي سائق فريق ألفا تاوري على المركز الثالث،فيما ستشتدّ منافسات الفورمولا1 يوم غدٍ (السبت)، والمتمثلة في التجارب النهائية المؤهلة، وذلك بعد انتهاء التجارب الحرّة للسائقين، حيث ستشهدُ هذه المرحلة صراعاً محتدماً بين البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، والهولندي ماكس فيرستابن، اللذين يبحثان عن تأمين الحصول على المركز الأول على شبكة الانطلاق في السباق الكبير على جائزة السعودية الكبرى stc يوم الأحد، والذي من الممكن أن يُحدّد هوية بطل السباق.وستنطلق التجربة الأولى غداً عند الخامسة مساءً، حيث ستستمرُ لمدة ساعة واحدة فقط، تليها الجولة التأهيلية عند الساعة الثامنة مساءً ولمدة ساعةٍ واحدة أيضاً، والتي ستحدد الشكل النهائي للحدث الرئيس يوم الأحد، والذي سيتم فيه تصنيف السائقين وفقاً لأسرع توقيت، على أن ينطلق السباق بصورة رسمية في تمام السابعة مساءً من اليوم نفسه.