أعلنت اللجنة المنظمة لرالي داكار السعودية اليوم (الأحد) عبر مؤتمر صحفي افتراضي، التفاصيل النهائية الخاصة بمسار «رالي داكار السعودية 2022»، وذلك بمشاركة وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، والرئيس التنفيذي لمنظمة آموري سبورت يان لومينير، ومدير رالي داكار ديفيد كاستيرا.وتم خلال المؤتمر الكشف عن تفاصيل مسار النسخة الجديدة من سباق الرالي الذي سيقام للسنة الثالثة على التوالي على أراضي المملكة، خلال الفترة من 1 إلى 14 يناير 2022، بمشاركة 430 مركبة في مختلف فئات السباق، و148 مركبة أخرى في «داكار كلاسيك»، وبمسافة تزيد على 8000 كلم، في نسخة تعدّ هي الأكبر من حيث عدد المشاركين الذين سيمثلون أكثر من 70 دولة من مختلف دول العالم.وعن ذلك قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: «نفخر اليوم بإعلان تفاصيل مسار رالي داكار 2022 الذي سيقام في المملكة للسنة الثالثة على التوالي، والذي يجسد الدعم والاهتمام الكبيرين من قيادة هذا الوطن الغالي بالقطاع الرياضي، وحرص ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله - لهذا القطاع، مع توفير كل الإمكانات اللازمة لجعل المملكة عاصمةً لاستضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية».وأضاف: «لدينا شغف كبير بالرياضة التي تعدُّ إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، وأصبحت مساهما رئيسيا في مسيرتنا الاقتصادية، ومن هذا المنطلق فإننا نواصل الترحيب بالعالم في بلادنا الغالية باحتضان أكبر الفعاليات العالمية، والأهم من ذلك أننا نركز على صناعة مجتمعٍ حيوي نابضٍ بالحياة، من أجل تحقيق تميزٍ رياضيٍ محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، لذا فنحن اليوم أمام تحدٍ جديدٍ باستضافة رالي داكار السعودية في نسخته الثالثة، بعد أن حققنا -ولله الحمد- نجاحات كبيرة في النسختين الماضيتين، ونَعِدُ الجميع -بإذن الله- بأن يشاهدوا نسخةً مميزةً مليئةً بالإثارة والندية، لنكتب سويًّا فصلاً جديدًا في قصة رالي داكار السعودية».من جهته قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل: «تسير الرياضة السعودية -ولله الحمد- بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف والوصول إلى مستهدفات رؤية مملكتنا 2030، بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة ومتابعة أخي وزير الرياضة، وهو ما تحقق -ولله الحمد- على أرض الواقع».وأضاف: «لقد نجحنا خلال العامين الماضيين في استضافة أصعب وأكبر رالي على مستوى العالم، وبالرغم من الصعوبات التي واجهتنا في العام الماضي تحديدًا بسبب جائحة فايروس كورونا، إلا أننا -ولله الحمد- وبفضل الدعم الذي وجدناه من قيادتنا الرشيدة، قدمنا نسخةً مثاليةً وفق أعلى معايير السلامة العالمية، واليوم نقترب من استضافة هذا الحدث للمرة الثالثة ونحن نملك الخبرة الكافية لأن نقدم نسخةً مميزةً أيضًا، تعكس قدرة شباب وشابات هذا الوطن الغالي على استضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية على الإطلاق».ويتألف مسار الرالي هذا العام من مرحلة تمهيدية واحدة و12 مرحلة عادية، يتخللها يوم واحد للراحة في الرياض هو يوم 8 يناير، حيث يستهل السائقون رحلتهم الشاقة برحلة تمهيدية من جدة إلى حائل في الأول من يناير، على أن يكون يوم 2 يناير بداية السباق الفعلية من حائل، مرورًا بالأرطاوية والقيصومة والرياض، ثم الدوادمي فوادي الدواسر وبيشة، وانتهاءً بجدة.يشار إلى أن نسخة 2022 من رالي داكار ستكون بداية لمبادرة جديدة تُعرف باسم خطة «مستقبل داكار»، والتي تهدف إلى أن يكون هناك مجال يتألف بالكامل من المركبات منخفضة الانبعاثات بحلول عام 2030، حيث تسعى منظمة أموري سبورت المنظمة للرالي مع الاتحاد الدولي للسيارات، إلى تشجيع الشركات المصنعة على تطوير سيارات تعمل بالوقود البديل واعتماد فئة «T1 Ultimate» الجديدة، والتي ستشهد مشاركة أربع سيارات ضمن هذه الفئة في رالي هذا العام لأول مرة.وستكون المراحل الخاصة بالسباق على النحو التالي:المرحلة الأولى أ (1 يناير) جدة - حائل، 834كلم - المرحلة الخاصة 19كلم.المرحلة الأولى ب (2 يناير)، حائل، 546كم – المرحلة الخاصة 334كم.المرحلة الثانية (3 يناير)، حائل – الأرطاوية، 585كم – المرحلة الخاصة 339كم.المرحلة الثالثة (4 يناير)، الأرطاوية – القیصومة، 554كم – المرحلة الخاصة 368كم.المرحلة الرابعة (5 يناير)، القيصومة – الرياض، 707كم – المرحلة الخاصة 465كم.المرحلة الخامسة (6 يناير)، الرياض، 563كم – المرحلة الخاصة 348كم.المرحلة السادسة (7 يناير)، الرياض، 635كم – المرحلة الخاصة 421كم.يوم الراحة (8 يناير) الرياض.المرحلة السابعة (9 يناير)، الرياض – الدوادمي، 700كم – المرحلة الخاصة 401كم.المرحلة الثامنة (10 يناير)، الدوادمي – وادي الدواسر، 828كم – المرحلة الخاصة 394كم.المرحلة التاسعة (11 يناير)، وداي الدواسر، 490كم – المرحلة الخاصة 287كم.المرحلة العاشرة (12 يناير)، وادي الدواسر – بيشة، 757كم – المرحلة الخاصة 374كم.المرحلة الحادية عشرة (13 يناير)، بيشة، 500كم – المرحلة الخاصة 345كم.المرحلة الثانية عشرة (14 يناير)، بيشة – جدة، 676كم – المرحلة الخاصة 163كم.