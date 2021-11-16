قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض احتجاج نادي الهلال ضد مشاركة محترف النادي الأهلي اللاعب التونسي حمدي النقاز، وذلك في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين بتاريخ 29 أكتوبر الماضي ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت اللجنة أن نادي الهلال قدم احتجاجا بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب فريق النادي الأهلي حمدي عبدالسلام النقاز في المباراة لتسجيله خارج فترة التسجيل للموسم الرياضي 2021-2022، وبعد استكمال نادي الهلال للإجراءات الشكلية خاطبت لجنة الانضباط والأخلاق، لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم والنادي الأهلي للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي الهلال، كما حددت اللجنة جلسة استماع للاعب حمدي عبدالسلام النقاز لسماع إفادته بخصوص موضوع الاحتجاج.

وتوصلت «الانضباط» في قرارها إلى قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية، ورفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية، ومصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.