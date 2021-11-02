أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم (الثلاثاء) جوائز أفضلية شهر أكتوبر لعام 2021.وحقق مدرب الشباب البرازيلي شاموسكا جائزة أفضل مدرب في الشهر، وظفر لاعب النادي الأهلي عبدالرحمن غريب بجائزة أفضل لاعب، فيما فاز حارس الشباب فواز القرني بجائزة أفضل حارس، ونال لاعب الشباب متعب الحربي جائزة أفضل لاعب واعد، في جوائز الأفضلية لشهر أكتوبر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن الجولات (8، 9، 10).ويتكون الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين من: (خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير)، ويقوم الفريق باختيار الفائزين بالجوائز وفقاً لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة «أوبتا» الشريك الإحصائي للرابطة.