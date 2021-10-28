استعاد الاتحاد طريق الانتصارات بعد فوزه الصعب على مضيفه الحزم بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الحزم بالرس، في افتتاحية لقاءات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء سيطرة اتحادية، وتمكن من هز شباك الحزم مرتين عن طريق رومارينهو وعبدالإله وتم إلغاؤهما بعد العودة لتقنية الفيديو، إلى أن تمكن عبدالعزيز البيشي من إحراز الهدف الأول بعد فاصل مهاري من كورونادو الذي تجاوز لاعبين من الحزم ومررها للبيشي الذي أودعها في الشباك هدفا أول للاتحاد (د:٥٩). وأضاع فهد المولد ركلة جزاء للاتحاد في الوقت بدل الضائع.وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد الفوز السادس له في الدوري ويصل للنقطة 20 ويستعيد صدارة الدوري مؤقتاً، فيما تلقى الحزم الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند ١٠ نقاط في المركز الـ11.