اختتمت اليوم (السبت) منافسات بطولة كأس الاتحاد لأندية الدوري الممتاز لدرجتي الشباب والناشئين والتي أقيمت على مدار الثلاثة أيام الماضية، وذلك على صالة استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز «الرياض» وشارك في البطولة لمرحلة الناشئين أندية ( الفتح، والنهضة، والخليج، ومضر، والسلام، والأهلي، والهلال، والحمادة، والابتسام، والصفا)، فيما شارك في مرحلة الشباب أندية (الفتح، ومضر، والهلال، والأهلي، والخليج، والاتحاد، والسلام، واليرموك، والنهضة، والوشم).وتم توزيع الأندية على مجموعتين يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية، والثالث والرابع لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، والخامس من كل مجموعة لتحديد المركزين التاسع والعاشر، ويلعب هذا الدور بطريقة خروج المغلوب.ووفي فئه الناشئين حقق نادي الفتح المركز الأول، وحل النهضة ثانياً، وجاء الخليج بالمركز الثالث، وحل مضر رابعاً، والسلام خامساً، والأهلي سادساً، والهلال سابعاً، والابتسام ثامناً، والحماده تاسعاً، والصفا عاشراً.وفي فئة الشباب حقق نادي الفتح المركز الأول، وحل نادي مضر ثانياً، وجاء نادي الهلال بالمركز الثالث، وحل النادي الأهلي رابعاً، ونادي الخليج خامساً، والاتحاد سادسا، ونادي السلام سابعاً، ونادي اليرموك ثامناً، ونادي النهضة تاسعاً، ونادي الوشم عاشراً.وفي نهاية البطولة تفضل الأمين العام بالاتحاد السعودي لكرة الطاولة ياسر بن محمد الحبيش وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي خالد بن سالم المطيري والدكتور ماجد صالح السليمان مستشار الاتحاد وسعد المطرود مدير عام الصالة الرياضية، بتتويج الفرق الفائزة.