يعتبر الديربي الآسيوي المنتظر بين قطبي الكرة السعودية النصر والهلال في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا هو الأول من نوعه بين الفريقين، إذ لم يسبق لهما الالتقاء من قبل في بطولة خارجية قارية رسمية باستثناء البطولات العربية، حيث سيحظى الفائز بدفعة معنوية كبيرة قبل النهائي الذي سيقام في 23 نوفمبر القادم أمام الفائز من شرق آسيا، في الرياض.وفي حال تجاوز أحدهما الآخر وتحقيق الكأس ستكون بطولة للتاريخ لن ينساها أنصار الفريقين المتنافسين. وستكون مكاسب النصر أكبر لو وفق في تحقيق هذه البطولة، حيث سيتمكن من المشاركة في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا بدلا من الاتحاد بعد تعديلات الاتحاد الآسيوي لوائحه باعتبار الاتحاد سيشارك كملحق، كما يأمل أنصار الهلال تحقيق بطولته الثانية في دوري أبطال آسيا بعد تحقيقها للمرة الأولى في تاريخه في موسم 2019، كما أن الفائز منهما بهذه البطولة سيشارك في كأس العالم للأندية للمرة الثانية.