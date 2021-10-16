تفوق فريق الفيحاء على ضيفه الرائد بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن لقاءات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد اللقاء سيطرة متبادلة إلى أن تمكن مهاجم الفيحاء رامون لوبيز من إحراز هدف اللقاء الوحيد لفريقه (د: 35)، وبهذه النتيجة يحقق الفيحاء فوزه الرابع ويصل للنقطة الـ13 في المركز الـ3، فيما تلقى الرائد الخسارة الـ3 وتجمد رصيده عند النقطة الـ11 في المركز الـ7.