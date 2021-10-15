يعتبر لاعب الوحدة الإماراتي عمر خريبين الذي سيخوض فريقه مباراة اليوم أمام النصر ضمن دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا أكثر لاعبي الوحدة معرفة بالفريق النصراوي، كونه كان لاعباً محترفاً مع نادي الهلال في الفترة من 2017 إلى 2021، قبل الانتقال إلى الوحدة الاماراتي. وكان اللاعب يتألق بشكل كبير أمام النصر، فخلال فترة تواجده مع الهلال واجه المهاجم السوري نادي النصر في أربع مباريات رسمية، جميعها حقق فيها الفوز. وكان خربين يتألق على المستوى الشخصي أمام النصر، إذ سجل أربعة أهداف وصنع هدفين. ولن ينسى النصراويون عمر خربين في المباراة التي اقيمت في 5 أبريل 2017، عندما تألق وسجل ثلاثة أهداف وصنع آخر، ليقود الهلال إلى فوز تاريخي على النصر بنتيجة (5-1)، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري المحترفين التي بعدها توج الهلال بطلاً للدوري. وبهذا يعتبر اللاعب عمر خربين أخطر سلاح في الوحدة يهدد بـ«إبعاد» الفريق النصراوي عن التأهل إلى نصف النهائي الآسيوي، إذا استمر في تسجيل الأهداف في مرمى النصر.