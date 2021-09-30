ما إن تذكر كرة القدم السعودية ويدور النقاش حول إثارة التنافس فيها، إلا ويقفز ديربي الاتحاد والأهلي إلى الواجهة بصفته المواجهة الأعرق والأكثر إثارة في رياضتنا، بعدما شكلا قاعدة جماهيرية واسعة لم تأتِ عليها السنين العجاف، ولم تنل منها تراجع المستويات، فبقي العميد والقلعة، وبقيت إثارة مواجهاتهما على ذات التنافس والاحتدام، منذ مواجهتهما الأولى عام 1958، وحتى لقائهما الأخير في رديف ملعب الجوهرة الذي انتهى بالتعادل..



واليوم تبدو ضراوة المنافسة أشد وأقوى مع عودة الاتحاد وتصدره للترتيب، ورغبة الأهلي في استعادة عافيته ولن يجد أفضل من الديربي مصلاً لمقاومة عثراته، لا سيما أنها ستكون على ملعب الأمير عبدالله الفيصل وبحضور جماهيري، فمن يكسب الليلة بكاملها؟!