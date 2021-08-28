تفوق الاتحاد على ظروفه الصعبة وعلى مضيفه الفيصلي، بانتصاره بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء غيابات عديدة في الفريق الاتحادي، يتقدمهم الثنائي الحارس مارسيلو غروهي وفهد المولد، ومع ذلك تقدم الاتحاد بهدف مبكر عن طريق مدافعه أحمد حجازي (د:3)، وأدرك الفيصلي التعادل عن طريق لاعبه إسماعيل دا سيلفا (د:41)، وقبل نهاية الشوط الأول عاد الاتحاد للتقدم مجدداً عن طريق ايجور كورنادو (د:45+1). وفي الشوط الثاني كاد الاتحاد يضاعف النتيجة لولا وقوف القائم أمام تسديدة كورنادو، وكذلك رأسية كريم الأحمدي، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد على مضيفه الفيصلي بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الثاني على التوالي ويصل للنقطة السادسة ويقفز للمركز الرابع، فيما تلقى الفيصلي الخسارة الأولى له في الدوري ويتجمد رصيده عند 4 نقاط.