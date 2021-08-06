أعلن فريق «جاكوار للسباقات» رسمياً استمرار حضور سائقه ميتش إيفانز في منافسة الفريق الدائمة على اللقب، مؤكداً مستقبل السائق مع الفريق في منافسات «بطولة العالم للفورمولا إي» عبر توقيع عقد جديد لعدة سنوات.ولدى فريق الفورمولا إي البريطاني واحد من أقدر السائقين القادرين على الفوز بالسباقات، متمثلاً في إيفانز، الذي انضم للفريق منذ انطلاقته في 2016، لتتعمق الشراكة بين الطرفين كل عام، وتأتي هذه الخطوة بعد تأكيد التزام «جاكوار للسباقات» بالجيل الثالث من سيارات «فورمولا إي» (Gen3) المعلن عنه أخيرا، وذلك كجزءٍ من مسيرة جاكوار لتصبح علامة تجارية كهربائية بالكامل بحلول عام 2025.وفيما يستعد إيفانز للتوجه إلى برلين وخوض سباقه رقم 62 في بطولة الفورمولا إي، فاز النيوزيلندي حتى الآن مع «جاكوار للسباقات» بسباقين، واعتلى منصة التتويج 10 مرات، وهو الآن مصمم على دعم الفريق في سعيه للفوز بالبطولة في المواسم القادمة. ويحتل السائق البالغ من العمر 27 عاماً حالياً المركز الثامن في ترتيب السائقين، على بعد ست نقاط فقط من زميله سام بيرد في المركز الثالث، مع تصميمه على تحقيق المزيد من النجاح.وقال جيمس باركلي، مدير فريق «جاكوار للسباقات»: «نحن سعداء جداً بتأكيد بقاء ميتش معنا كسائق أساسي في جاكوار للسباقات، ومواصلة دوره الطويل والمهم في فريقنا. سرعة ميتش ونتائجه على حلبات السباقات غنية عن التعريف، وسنواصل تعزيز هذه الشراكة المذهلة بيننا منذ انضمامه للفريق عام 2016. ميتش من أبرز المواهب في الفورمولا إي، وخبرته وفهمه لكيفية عملنا لا تقدّر بثمن. نحن أقوى مع بعضنا البعض، وجميعنا في الفريق متحمسون ومتحفزون لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في الموسم السابع وما بعده».ومن جانبه قال ميتش إيفانز، سائق «جاكوار للسباقات» #20: «أنا باقٍ هنا! بعدما أمضيت أكثر من خمس سنوات مع الفريق، أعرف تماماً ما أنوي تحقيقه في المواسم القادمة، وأنا متحمس كوني جزءا من رحلة الفريق. تواصلت معي بعض الفرق الأخرى كي أنضم إليها، ولكن مكاني سيظل مع جاكوار. نشهد الآن نتائج قويّة على حلبات السباقات، وسيارة جاكوار I-TYPE 5 تواصل أداءها الممتاز، ما يجعلنا جاهزين لمنافسة أي كان من السائقين. ما زلنا ننافس في جاكوار للسباقات على كل شيء في هذا الموسم وفي المستقبل كذلك».ويحتل فريق جاكوار للسباقات حالياً المركز الثالث في «بطولة العالم للفورمولا إي»، على بعد تسع نقاط من المتصدر «إنفيجن فيرجن»، مع احتلال ميتش إيفانز للمركز الثامن في ترتيب السائقين. وستقام الجولة المزدوجة التالية في برلين يومي 14 و15 أغسطس 2021، وستكون المرحلة النهائية من الموسم السابع، التي ستحدد الفائزين في بطولتي السائقين والفرق.