اقترب لاعب الهلال الفرنسي «غوميز» من تحقيق لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للنسخة الحالية، وذلك بعد تسجيله هدف فريقه أمام التعاون.يذكر أن «غوميز» وصل إلى الهدف «24» ليوسع الفارق بينه وبين اقرب منافسيه لاعب الشباب «جوانكا» الذي يملك «17» هدفاً. وكان اللاعب «‏غوميز» سجل مع الهلال هذا الموسم 27 هدفاً منها «24» في الدوري و«3» أهداف وفي دوري أبطال آسيا.