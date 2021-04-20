قال مدرب الشرطة العراقي، ألكسندر ايليتش، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء فريقه مع الأهلي السعودي غدا الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، "أعتقد أن الفريقين في نفس الوضعية، فالبداية لم تكن جيدة لكليهما في هذه البطولة، هي مباراة مهمة بالنسبة لنا، نستحق الحصول على النقاط نظراً لما نقدمه من مستويات رغم الظروف التي تواجهنا".وبين: "الكثير من الأشياء تغيرت منذ أن كنت مدرباً مع الأهلي سابقاً، هم لديهم تنظيم عالي ونحترم القوة التي يتمتع بها الفريق رغم أن نتائجهم في الآونة الأخيرة لم تكن جيدة، نعم لدي تجربة سابقة معهم لكن الوضع الآن مختلف تماماً".وأوضح: "الأهلي يمتلك مهاجم خطير جداً وهو عمر السومة الذي يستطيع التسجيل من أنصاف الفرص، لكن ليست هذه النقطة الفنية الوحيدة التي ترتكز عليها المباراة، ولدينا الحافز على مواجهة أي من مصادر الخطر للفريق المنافس".من جهته قال لاعب الشرطة العراقي أمجد عطوان "في المباراتين السابقتين لم نكن في المستوى المطلوب، نطمح لأن نغير الصورة التي ظهرنا عليها، نواجه فريق الأهلي وهو جيد للغاية، عازمون على تحقيق شيء في هذه المباراة"."البداية عادة ما تكون صعبة لهذا تعثرنا بالخسارة أمام الدحيل، وفي المواجهة الثانية لعبنا بعشرة لاعبين منذ وقت مبكر، لدينا الإصرار على تعويض ذلك في مباراة الغد".وزاد "بلا شك أن هناك العديد من الظروف الصعبة التي مررنا بها مثل غياب بعض اللاعبين وهذا لا يعني أن البدلاء ليسوا بالمستوى ذاته".