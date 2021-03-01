نجح مهاجم فريق الاتحاد أليكساندر بريجوفيتش في تسجيل «الهاتريك» الأول له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حينما هز شباك القادسية في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن مباريات الجولة 21، ليساهم في فوز فريقه 4/‏‏‏1، ويرفع رصيده التهديفي لـ6 أهداف، ويصبح عاشر لاعب ينجح في تسجيل «هاتريك» هذا الموسم، ويحصل على كرة المباراة. فيما يعتبر لاعب الرائد عبدالله المقرن، أول لاعب سعودي يسجل «هاتريك» هذا الموسم والثالث في تاريخ المسابقة، بعد صالح الشهري من الرائد أيضا في 2018 و‏‏2019.