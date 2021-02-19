يستضيف ناشئو نادي أحد نظيرهم الاتحاد مساء اليوم الجمعة في المدينة المنورة، في الجولة الـ 22 ضمن منافسات الدوري العام لكرة القدم تحت 17 عاماً. ويدخل فريق أحد اللقاء وفي رصيده 30 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف مع الاتحاد صاحب المركز التاسع برصيد 30 نقطة، ويدخل الفريقان المواجهة بهدف الفوز والتقدم في جدول ترتيب الدوري.من جهته أكد كابتن ناشئي الاتحاد سلطان العوفي على أهمية الفوز في المواجهة بهدف تحسين مركز الفريق والذي يضم بين صفوفه مواهب كروية بإمكانيات فنية عالية، متمنياً أن يحالفهم التوفيق في هذه لقاء اليوم أمام أحد والعودة بنقاط المباراة لضمان مواصلة سلسلة الانتصارات في قادم الأيام.