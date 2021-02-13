تقام مساء اليوم (السبت) ثلاثة لقاءات قوية ضمن مواجهات الجولة الـ18 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يلتقي النصر (سادس الدوري) بجاره الشباب متصدر الدوري (8:20م)، ويخوض الفتح (المركز 14) لقاء صعب أمام العين (المركز 16) عند الساعة 6:10م، ويستضيف التعاون (سابع الدوري) نظيره القادسية (عاشر الدوري) عند الساعة 3:50م.

فعلى استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود، يترقب الهلال الديربي المنتظر الذي سيجمع النصر بجاره الشباب الذي يدخل اللقاء متصدراً الدوري برصيد 35 نقطة حصدها من 10 انتصارات و5 تعادلات وخسارتين، وله من الأهداف 34 وعليه 22 هدفاً وتعثره في لقاء الليلة سيزيد من حظوظ الهلال في استعادة الصدارة، فلذا فإن الشباب يدخل هذا اللقاء من أجل الفوز والابتعاد بالصدارة رغم قوة مضيفه النصر الذي يدخل هذا اللقاء برصيد 25 نقطة جمعها من 7 انتصارات و4 تعادلات و6 هزائم، وكانت آخر خسارة له في الجولة الثامنة، وله من الأهداف 27 وعليه 21 هدفاً.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يدخل فريق التعاون لقاءه أمام ضيفه القادسية بحثاً عن النقاط الثلاث نقاط والعودة للمنافسة على مراكز المقدمة، إذ يحتل سكري القصيم المركز السابع برصيد 25 نقطة جمعها من 6 انتصارات و7 تعادلات و4 خسائر وله من الأهداف 18 وعليه 13 هدفاً، أما القادسية فيدخل هذا اللقاء بحثاً عن الفوز والهروب من مراكز المؤخرة إذ يحتل بنو قادس المركز العاشر برصيد 22 نقطة حصدها من 5 انتصارات ومثلها خسائر و7 تعادلات وله من الأهداف 26 وعليه 27 هدفاً.

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، تقام إحدى اللقاءات الهامة لفرق المراكز الأخيرة إذ يستضيف الفتح نظيرة العين للبحث عن الثلاث نقاط والهروب من شبح الهبوط، إذ يحتل الفتح المركز الرابع عشر برصيد 19 جمعها من 5 انتصارات و4 تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 24 وعليه 30 هدفاً، فيما يدخل العين هذا اللقاء محتلاً المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعادل وحيد و12 خسارة وله من الأهداف 18 وعليه 35 هدفاً.